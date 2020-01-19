Алексей Олейник: Победа над Грином была важна для моего психологического состояния Россиянин Алексей Олейник прокомментировал победу над американцем Морисом Грином в рамках турнира UFC 246.

– Очень рад этой победе, ведь я проиграл последние два боя – хоть и очень хорошим парням . Очень нужен был этот выигрыш для моего психологического состояния. Думаю, соперник прекрасно знал мои планы. Знал, что буду бороться и хорошо подготовил свою борьбу. Сначала мне пришлось сломать его защиту, а потом продемонстрировать навыки джиу-джитсу. Эта победа – не для рейтинга, а чтобы вернуть уверенность. Чувствую себя хорошо: готов к следующему бою как только отдохну и подлечусь после этого поединка, – сказал Олейник после поединка.

Россиянин одержал победу во втором раунде болевым приемом. Для него это 58-я победа при 13 поражениях в ММА.

В главном поединке UFC 246 Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне.