UFC 246. Олейник, Макгрегор, Добер, Феррейра и Келлехер получили бонусы в размере 50 тысяч долларов

Промоушен опубликовал список спортсменов, которые получили дополнительные бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера.
Ими стали Алексей Олейник, Конор Макгрегор, Дрю Добер, Диего Феррейра и Брайан Келлехер.
Напомним, что Олейник победил американца Мориса Грина болевым приемом, Макгрегор за 40 секунд отправил в нокаут американца Дональда Серроне, Добер техническом нокаутом победила Насрат Хакпараст, Феррейра задушил Энтони Петтиса, а Келлехер победил Оде Осборна гильотиной.
Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне.
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