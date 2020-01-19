UFC 246. Олейник, Макгрегор, Добер, Феррейра и Келлехер получили бонусы в размере 50 тысяч долларов В Лас-Вегасе в ночь с субботы на воскресенье прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 246.

Промоушен опубликовал список спортсменов, которые получили дополнительные бонусы в размере 50 тысяч долларов за лучшие выступления вечера. Ими стали Алексей Олейник, Конор Макгрегор, Дрю Добер, Диего Феррейра и Брайан Келлехер. Напомним, что Олейник победил американца Мориса Грина болевым приемом, Макгрегор за 40 секунд отправил в нокаут американца Дональда Серроне, Добер техническом нокаутом победила Насрат Хакпараст, Феррейра задушил Энтони Петтиса, а Келлехер победил Оде Осборна гильотиной. Шоу Макгрегора. Конор в одну калитку избил Дональда Серроне.