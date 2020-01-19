Конор Макгрегор: Буду лучше подготовлен к матчу-реваншу с Хабибом - Советский спорт
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19 января 2020 11:30ММАКорегин Владислав

Конор Макгрегор: Буду лучше подготовлен к матчу-реваншу с Хабибом

Предыдущим поединок между россиянином и ирландцем состоялся в октябре 2018 года.

Ирландский боец Конор Макгрегор на пресс-конференции после победы над Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246 прокомментировал информацию о возможном матче-реванше против Хабиба Нурмагомедова.

– Мы увидимся с Даной во вторник и поговорим о будущем. Я отпраздную победу, проведу время с семьей и вернусь к тренировкам. Если быстро выигрываешь и потом загуляешь, то ты уже не на один, а на четыре дня можешь выпасть из тренировок. Уже завтра я проведу жесткую тренировку в зале. Спокойная атмосфера перед боем с Хабибом? У нас много личного с этим человеком. Я ничего не могу обещать. Я буду лучше подготовлен. Он старается держаться за ноги, я стараюсь идти вперед, – сказал Макгрегор.

Напомним, что 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. Сразу после окончания поединка представители обеих команды устроили потасовку.

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