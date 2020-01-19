Рамазан Эмеев: Сейчас рано говорить о реванше Макгрегора с Хабибом Российский боец смешанных единоборств Рамазан Эмеев подвел итоги поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

– Для меня было понятно, что Конор победит в первом раунде, но, я думал, он сделает это в конце раунда. Так что 40 секунд стали для меня немного неожиданными. А в победе Конора нет ничего удивительного. Он был заряжен на этот бой и полностью готов. Конор превосходил Серроне. Заслужил ли Конор реванша с Хабибом? Нет. Я думаю, сейчас рано, потому Хабиб выиграл Конора в одни ворота в тот раз. Если UFC даст Конору подраться с хорошим бойцом, не с таким, как Серроне, а который имеет серию из 4-5 побед и идет на пояс, и Макрегор его победит, тогда уже можно будет говорить о реванше, – цитирует Эмеева Sport24.ru.

Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде – рефери остановил поединок на 40-й секунде.

Для ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Что касается Серроне, то американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.