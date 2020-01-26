Блейдс нокаутировал дос Сантоса во втором раунде на UFC Fight Night 166 Турнир проходил в Роли (Северная Каролина, США).

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 сошлись тяжеловесы Кертис Блейдс из США и бразилец Джуниор дос Сантос.

Техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Блейдс.

28-летний американец провел 16 поединков по правилам ММА. В его активе 13 побед при двух поражениях. Еще один бой признан несостоявшимся. 7 сентября 2019 года на турнире UFC 242 Блейдс техническим нокаутом победил россиянина Шамиля Абдурахимова.

Дос Сантос провел 28 поединков, одержал 21 победу и потерпел семь поражений.