Нурмагомедов выложил фотографию с подготовки к бою против Фергюсона Их поединок возглавит турнир UFC 249, который состоится 18 апреля и пройдет в Бруклине (США).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией, сделанной во время тренировки.

Напомним, россиянин готовится к поединку против американца Тони Фрегюсона, который не проигрывает с 2012 года.

«Цель одна, ничего не изменилось», – подписал снимок 31-летний Нурмагомедов.

Добавим, что на данный момент оба бойца провели победную серию из 12 боев. В крайнем поединке россиянин одолел американца Дастина Порье, а Фергюсон победил соотечественника Дональда Серроне.