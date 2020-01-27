Бейдер заявил, что прервет победную серию Немкова Их поединок состоится 9 мая 2020 года и пройдет на турнире в Сан-Хосе (США).

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер оставил запись в соцсети, посвященную поединку против россиянина Вадима Немкова.

«9 мая я вновь разыграю титул в полутяжелом весе. На сей раз это будет Вадим Немков, который победил бывших чемпионов в трех последних матчах. На этом его победная серия закончится», – написал Бейдер.

27-летний Немков провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.