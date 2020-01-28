Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера Ученик Федора Емельяненко намерен выиграть чемпионский титул.

Россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером. Их встреча состоится 9 мая и пройдет в Сан-Хосе (США).

«В День Победы будет только одна победа! Я заплачу за это любую цену! Это мое время в Беллатор!» – написал Немков в своем Instagram.

27-летний россиянин провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.