Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 января 2020 01:48ММАГичунцев Артур

Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера

Ученик Федора Емельяненко намерен выиграть чемпионский титул.

Россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от поединка с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером. Их встреча состоится 9 мая и пройдет в Сан-Хосе (США).

«В День Победы будет только одна победа! Я заплачу за это любую цену! Это мое время в Беллатор!» – написал Немков в своем Instagram.

27-летний россиянин провел в ММА 13 поединков, одержал 11 побед и потерпел два поражения. Он является членом команды Fedor Team. 12 октября 2019 года в своем последнем поединке Немков удушающим приемом победил бразильца Рафаэля Карвалью.

У 36-летнего Бейдера 27 побед и 5 поражений. 26 января 2019 года американец в финале Гран-при тяжеловесов нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Вадим Немков (@vadimnemkov)

Ждем Машу и Медведева. Итоги первого дня Australian Open Первый день Открытого чемпионата Австралии прошел по усеченной программе из-за дождей. 20.01.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Чесноков: Вавринка мощно играл против Медведева Надаль обыграл Кирьоса и вышел в четвертьфинал Australian Open Рублев проиграл Звереву и покидает Australian Open
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав
Богдан Якимов: Я попал к нужным людям Нападающий «Северстали» – о лучших центрфорвардах, шансах на плей-офф и любви к водной стихии. 25.01.2020 15:00 Хоккей Березниченко Алена
Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватит На чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов. 23.01.2020 03:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристам Виктория Синицина: На чемпионат Европы приехали злые на себя и голодные Никита Кацалапов: До мурашек чувствовали гордость, когда поднимался российский флаг
Василевский на Мастер-шоу НХЛ постоял за всю Россию. Не хватило немного В Сент-Луисе состоялось Мастер-шоу. 25.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай
Анзор Кавазашвили: Правительство сменили. Вот и в РПЛ может быть ротация Прославленный советский голкипер и опытный футбольный функционер поделился мнением о новом витке противостояния РПЛ и РФС, который обязал премьер-лигу изменить регламент и заново провести выборы президента. 26.01.2020 18:30 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Шлеменко: Хабиб оказался прав на счет Серроне Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 10:00 ММА Усачев Владислав
Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
01:48 ММА Немков сделал громкое заявление перед боем против Бейдера
01:35 Футбол Слуцкий – о критике за приглашение Тарасова: Никогда не было такого негатива
01:01 Футбол «Арсенал» одолел «Борнмут» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
00:41 Хоккей Знарок – о победе над «Куньлунем»: Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов
00:22 Футбол «Челси» стал возможным соперником «Ливерпуля» по 1/8 финала Кубка Англии
23:51 Футбол Агент Рассказова: Сказал «Аугсбургу», чтоб обращались к руководству «Спартака»
23:32 Футбол «Атлетико» и «ПСЖ» договорились о трансфере Кавани
23:09 Хоккей Скабелка – о победе над «Автомобилистом»: Очень непростой выезд
22:51 Футбол СМИ: Пентек хочет перейти в «Челси»
22:25 Хоккей Пелино – о матче с «Сочи»: Горжусь хоккеистами «Локомотива»
22:05 Хоккей «Спартак» выиграл третий матч кряду, обыграв «Куньлунь»
21:55 Футбол «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
21:41 Хоккей «Локомотив» одержал волевую победу над «Сочи»
21:35 Футбол Эриксен успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Интер» (фото)
21:24 Баскетбол Сергей Быков: Брайант был одержим мыслью стать лучшим
21:17 Футбол Хет-трик Няттинена помог «Витязю» победить «Северсталь»
21:08 ММА Бейдер заявил, что прервет победную серию Немкова
21:06 Футбол Тусар стал игроком «Герты»
20:46 Футбол Маляров покинул «Ростов»
20:36 Футбол Азар не сыграет с «Атлетико», участие Бэйла – под вопросом
Будет жить: во Владивостоке у пациентки не нашли коронавирус
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Экс-замминистра Фрикель обвиняется в незаконном лоббировании интересов (Видео)
Все авиарейсы из Ростова в Китай отменили из-за коронавируса
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика