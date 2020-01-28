Александр Емельяненко: В СИЗО отдыхал – спал и ел, ел и спал Российский боец смешанных единоборств дал комментарий после выхода на свободу.

Сегодня Александр Емельяненко был освобожден из СИЗО после семи суток ареста за пьяный дебош в поселке Супсех под Анапой.

38-летний боец после освобождения пообщался с корреспондентом телеканала «360°», отметив что у него достаточно времени для подготовки к бою с Магомедом Исмаиловым.

«Конечно, буду готовиться к бою. Еще два месяца, — сказал Емельяненко. – В изоляторе все семь дней отдыхал. Прекрасно проводил время. Спал и ел, ел и спал».

Полицейские задержали Александра Емельяненко 21 января на базе отдыха «Спорт» под Анапой. Суд признал спортсмена виновным в нарушении общественного порядка и за мелкое хулиганство назначил семь суток административного ареста.

3 апреля на турнире ACA в Москве 38-летний Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

Александр Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.