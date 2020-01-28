Александр Емельяненко: Выпил, подрался и в тюрьму – романтика как в «Джентльменах удачи» (видео) Боец ММА опубликовал видео после освобождения из СИЗО.

Сегодня Александр Емельяненко освободился из изолятора временного содержания Анапы, проведя семь суток под арестом. По этому поводу российский боец смешанных единоборств опубликовал видео на своей странице в Instagram

«Ну все, выпустили меня, – заявил Александр. – Ну что я? Ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в «Джентльменах удачи». Романтика: выпил, подрался – в тюрьму».

21 января Александра арестовали за пьяный дебош на базе отдыха «Спорт», что в поселке Супсех под Анапой. Суд признал спортсмена виновным в нарушении общественного порядка и за мелкое хулиганство назначил семь суток административного ареста.

3 апреля на турнире ACA в Москве 38-летний Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36 при одной ничьей и семи поражениях.