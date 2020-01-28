СМИ: Российский боец Эмеев снялся с турнира UFC Fight Night 167

Россиянин Рамазан Эмеев отказался от выступления в турнире UFC Fight Night 167, который состоится 15 февраля и пройдет в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США).
По информации источника, спортсмен уже сообщил о своем решении руководству лиги. О других деталях случившегося не уточняется.
Ранее сообщалось, что Эмеев должен был подраться на этом турнире против американца Тима Минса, но теперь его место займет другой боец из США Даниэль Родригес.
Добавим, в крайнем поединке россиян уступил единогласным решением судей американцу Антонио Рокко Мартину.
Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватит На чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов. 23.01.2020 03:00 Фигурное катание Тигай Лев Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником» Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав Более тысячи матчей на двоих. Какой была карьера вернувшихся в ЦСКА Березуцких Знаменитые близнецы снова работают с армейцами. Вспоминаем их славные дни в клубе. 28.01.2020 22:33 Футбол Иванова Дарья Гибель легенд. Самые страшные трагедии в мире спорта Вспоминаем самые траурные события спортивной летописи. 27.01.2020 19:30 Футбол Иванова Дарья Отмучились… Россиянки – лишь 11-е в эстафете Женская сборная России провалила эстафету в Рупольдинге. При хорошей стрельбе (всего шесть доппатронов), наша четверка не попала в топ-10. Причина – отсутствие скорости. У всех без исключения спортсменок. 17.01.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай Смазанный финал. Хачанов выдал супершоу с Кирьосом, но проиграл решающий тай-брейк Суббота принесла наши болельщикам немало положительных эмоций. В четвертый круг Australian Open пробились Даниил Медведев, Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова. Но Карен Хачанов, отыгравшись со счета 0:2 по сетам у Ника Кирьоса, обидно уступил в конце пятой партии. 25.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим Все-таки умеют в Америке делать шоу. 26.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл