СМИ: Российский боец Эмеев снялся с турнира UFC Fight Night 167 Об этом сообщает MMAJunkie.

Россиянин Рамазан Эмеев отказался от выступления в турнире UFC Fight Night 167, который состоится 15 февраля и пройдет в Рио-Ранчо (штат Нью-Мексико, США).

По информации источника, спортсмен уже сообщил о своем решении руководству лиги. О других деталях случившегося не уточняется.

Ранее сообщалось, что Эмеев должен был подраться на этом турнире против американца Тима Минса, но теперь его место займет другой боец из США Даниэль Родригес.

Добавим, в крайнем поединке россиян уступил единогласным решением судей американцу Антонио Рокко Мартину.