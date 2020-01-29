Чемпион UFC Усман исключил поединок с Нурмагомедовым - Советский спорт
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29 января 2020 01:47ММАГичунцев Артур

Чемпион UFC Усман исключил поединок с Нурмагомедовым

Нигериец владеет титулом в полусреднем весе.

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что не будет рассматривать предложения о бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе.

Также Усман подчеркнул, что поступит по такому же принципу, если лига предложит ему поединк с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей, который также представляет Нигерию.

«Никогда не соглашусь на бой с Нурмагомедовым. Это мой брат. У нас один взгляд на эту ситуацию.

Что касается Адесаньи, то я не хочу поединка с ним. Пусть лучше у Нигерии будут два бойца с титулами, чем один, владеющий двумя», – цитирует Усмана MMAJunkie.

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