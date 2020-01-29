Чемпион UFC Усман исключил поединок с Нурмагомедовым

Чемпион UFC Камару Усман заявил, что не будет рассматривать предложения о бое против россиянина Хабиба Нурмагомедова, который владеет титулом в легком весе.
Также Усман подчеркнул, что поступит по такому же принципу, если лига предложит ему поединк с чемпионом в среднем весе Исраэлем Адесаньей, который также представляет Нигерию.
«Никогда не соглашусь на бой с Нурмагомедовым. Это мой брат. У нас один взгляд на эту ситуацию.
Что касается Адесаньи, то я не хочу поединка с ним. Пусть лучше у Нигерии будут два бойца с титулами, чем один, владеющий двумя», – цитирует Усмана MMAJunkie.
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Антон Зиньковский: Из «Лилля» не звонили. Мне больше нравится «ПСЖ» 23-летний полузащитник «Крыльев Советов» в коротком перерыве между зимними сборами самарцев рассказал о подготовке ко второй части сезона и прокомментировал слухи о своем отъезде во Францию. 27.01.2020 22:15 Футбол Григорьевская Юлия Русский Горыныч на родине Терминатора. На ЧЕ стартуют Косторная, Трусова и Щербакова В пятницу в Граце начинают кататься женщины. Борьбу за медали поведут три российские суперфигуристки - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. 23.01.2020 23:30 Фигурное катание Тигай Лев Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай «Зенит» сослал Кокорина в дубль. Туда ему и дорога! Питерский клуб принял решение не брать Александра Кокорина на февральские сборы в Испанию после его отказа уходить в аренду в «Сочи». Игроку сообщили, что до конца сезона он будет выступать за вторую команду «Зенита». Вот плата за вечный инфантилизм. 28.01.2020 16:00 Футбол Безъязычный Алексей Теперь он старшой! Брагин назначен старшим тренером сборной Валерий Брагин продлил контракт с ФХР еще на два года, сохранил пост наставника молодежной сборной и вошел в тренерский штаб национальной команды. Пока на Шведские игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля. 27.01.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Федерер выстоял в битве с Теннисом. Роджер отыграл семь матчболов и победил Сандгрена Американец с самым теннисным именем из всех возможных семь раз был в шаге от победы над Роджером Федерором. Но все же уступил маэстро в пяти сетах. 28.01.2020 21:00 Теннис Иванова Дарья Бойкова и Козловский – китайцам: подержались за рекорд два месяца – и хватит На чемпионате Европы в Граце короткую программу в парном катании с мировым рекордом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе и третье места – также у российских дуэтов. 23.01.2020 03:00 Фигурное катание Тигай Лев Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав «Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта» Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии. 27.01.2020 13:00 Хоккей Трофименко Кирилл