СМИ: Магомедшарипов выступит на UFC 249 Турнир пройдет в Нью-Йорке.

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов проведет поединок на турнире UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщает портал Front Page MMA, соперником россиянина станет Чон Чхан Сон из Южной Кореи.

Reports suggest the UFC are extremely close to booking a potential featherweight title eliminator between Chan Sung Jung (@KoreanZombieMMA) and Zabit Magomedsharipov (@zabeast_mma).



The fight is expected to be booked for #UFC249.



Who earns the title shot?#UFC #MMA #FPMMA pic.twitter.com/BWlR5pjogV — Front Page MMA (@FrontPageMMA) January 28, 2020

28-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых - нокаутом. В одном бое он проиграл. В поединках под эгидой UFC россиянин победил в шести боях из шести возможных. В своем последнем поединке Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара 9 ноября 2019 года в Москве.

32-летний Чон провел 21 бой в ММА, в которых одержал 16 побед.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 станет бой между непобежденным чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.