СМИ: Магомедшарипов выступит на UFC 249

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов проведет поединок на турнире UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщает портал Front Page MMA, соперником россиянина станет Чон Чхан Сон из Южной Кореи.

