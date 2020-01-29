СМИ: Магомедшарипов выступит на UFC 249 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 января 2020 10:41ММАНечаев Юрий

СМИ: Магомедшарипов выступит на UFC 249

Турнир пройдет в Нью-Йорке.

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов проведет поединок на турнире UFC 249 18 апреля в Нью-Йорке.

Как сообщает портал Front Page MMA, соперником россиянина станет Чон Чхан Сон из Южной Кореи.

28-летний Магомедшарипов одержал 18 побед в ММА, шесть из которых - нокаутом. В одном бое он проиграл. В поединках под эгидой UFC россиянин победил в шести боях из шести возможных. В своем последнем поединке Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара 9 ноября 2019 года в Москве.

32-летний Чон провел 21 бой в ММА, в которых одержал 16 побед.

Напомним, главным событием турнира UFC 249 станет бой между непобежденным чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Илья Авербух: Алиеву не было равных на чемпионате Европы Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристам Виктория Синицина: На чемпионат Европы приехали злые на себя и голодные
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей
Денис Канаков о бое Макгрегор – Серроне: Больше похоже на спектакль, чем на бой Боец легкого дивизиона лиги AСA Денис Канаков прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне. 19.01.2020 14:45 ММА Усачев Владислав
Семеро молодогвардейцев, с ними дядька-олимпионик. Объявлен состав сборной на Шведские игры На третий этап Евротура отправятся семь вице-чемпионов мира среди молодежи, а также герой Пхенчхана-2018 Богдан Киселевич. 28.01.2020 15:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Алексей Бадюков: На третьем этапе Евротура нужно проверять молодых Александр Кожевников: Брагин давно заслужил шанс поработать в сборной Валерий Каменский – о молодежи в сборной: Они будут стараться – им дается такой большой шанс
Марат Балаев: Знаю, почему Хабиб назвал соперника Макгрегора «очкошником» Бывший чемпион ACB в полулегком весе Марат Балаев дал прогноз на бой между Конором Макгрегором и Дональдном Серроне, который состоится в рамках UFC 246 утром 19 января. 18.01.2020 14:30 ММА Усачев Владислав
Василий Кикнадзе: Градуса конфликта на собрании клубов не было Генеральный директор «Локомотива» подвел краткие итоги внеочередного заседания премьер-лиги, на котором были определены новые сроки выборов президента РПЛ. 28.01.2020 14:45 Футбол Григорьевская Юлия
Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе  Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й.  19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев
«Сейчас в России таких защитников, как Ловчев, нет». С днем рождения, Евгений Серафимович! Сегодня день рождения отмечает наш постоянный автор, знаменитый в прошлом советский футболист Евгений Ловчев. 29.01.2020 10:00 Футбол Волохов Юрий
«Вашингтон» станет победителем «регулярки» НХЛ. Прогноз «Советского спорта» Прошел звездный уик-энд Национальной хоккейной лиги, который вышел на славу, несмотря на многочисленные отказы именитых игроков участвовать в мероприятии. 27.01.2020 13:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Василевский на Мастер-шоу НХЛ постоял за всю Россию. Не хватило немного В Сент-Луисе состоялось Мастер-шоу. 25.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
10:41 ММА СМИ: Магомедшарипов выступит на UFC 249
10:25 Футбол Артем Ребров – о новом контракте: Должен своим примером показывать, каким потом достигаются победы
10:25 Теннис Павлюченкова – о поражении от Мугурусы: Я разочарована, ведь у меня было достаточно шансов
10:15 Футбол Микелтадзе и Кипиани не полетели с «Рубином» на второй сбор в Турцию
10:12 Футбол Стефано Пиоли: «Милан» заслужил пройти в следующий раунд Кубка Италии
10:02 Футбол «Спортинг» предоставил Фернандешу выбор между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед»
09:55 Хоккей Ти Джей Оши: Приятно думать, что мы станем свидетелями 700-й шайбы Овечкина в НХЛ
09:44 Хоккей Семен Кошелев: «Авангард» хочет прогрессировать и продолжать победную серию
09:42 Футбол «Брага» купит форварда «Барселоны» за рекордную сумму
09:31 Теннис Зверев вышел в полуфинал Australian Open
09:19 Хоккей Перрон признан первой звездой дня в НХЛ
08:56 Футбол Жиру может перейти в «Тоттенхэм»
08:44 Хоккей Евгений Кузнецов: Уверен, Овечкин не думает о рекорде Гретцки
08:06 Футбол СМИ: Фанаты «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба
07:46 Футбол Хосеп Гвардиола: Речь идет о «Манчестер Юнайтед». Конечно, они могут пройти дальше
07:31 Футбол Виссам Бен-Йеддер: «Монако» должен сосредоточиться на чемпионате Франции
07:24 Хоккей Источник: Защитник СКА Зуб может перейти в «Оттаву»
06:59 Футбол Морено - после поражения от «Сент-Этьена»: «Монако» сыграл лучше, чем в предыдущем матче
06:42 Хоккей Шайба Зайцева помогла «Оттаве» обыграть «Баффало» (видео)
06:27 Теннис Павлюченкова уступила Мугурусе и завершила свое выступление на Australian Open
Вирусный ажиотаж: россияне скупают медицинские маски, опасаясь коронавируса
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что он невиновен
В Белгородской области сумма на счетах эскроу превысила 430 млн рублей
Автомобиль провалился под лёд в Хабаровском крае
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика