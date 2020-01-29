RCC и PFL проведут совместный турнир в Екатеринбурге Четверо бойцов сразятся за право участия в Гран-при Professional Fighters League.

Американская бойцовская организация Professional Fighters League проведет турнир в России совместно c RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает официальный сайт RCC Boxing Promotions.

22 февраля в Екатеринбурге состоится отборочный турнир под названием RCC: Road to the PFL. В этом бойцовском соревновании четыре спортсмена легкой весовой категории сразятся за право участия в Гран-при PFL 2020.

Кроме того пройдут еще 11 рейтинговых поединков под вывеской RCC: Intro, а площадкой шоу станет Академия единоборств РМК.

Имена участников квалификации PFL объявят в ближайшее время. Турнир предполагает проведение трех поединков за один вечер – двух полуфиналов и финала. Аналогичные соревнования пройдут также в Германии, Бразилии, Австралии и ОАЭ.

В сезоне PFL 2019 года в легкой весовой категории выступали три российских спортсмена, но никто из них не добрался до финала. Чемпионом же стал бразилец Натан Шульт.