Официально: Беневидес и Фигейредо сразятся за вакантный пояс UFC в наилегчайшем весе Бой американца и бразильца состоится 29 февраля.

UFC опубликовала анонс титульного поединка между Джозефом Бенавидесом и Дейвесоном Фигейредо за чемпионский пояс в наилегчайшем весе. Бой состоится 29 февраля в Норфолке, штат Вирджния, на турнире UFC Fight Night 169.

В декабре 2019 года американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории.

Джозеф Бенавидес в профессиональных боях в смешанных единоборствах одержал 28 побед в 33 поединках. В последнем поединке в январе прошлого года американец отправил в нокаут бразильца Жуссиера Формигу.

Бразильский боец Дейвесон Фигейредо в 18 боях одержал 17 побед. В октябре он одолел американца Тима Эллиота.