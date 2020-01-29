Экс-чемпионка UFC Енджейчик неудачно пошутила про коронавирус. Китаянка поставила ее на место

Чемпионка UFC в минимальном весе Чжан Вейли отреагировала на запись в соцсети сети польского бойца Йоанны Енджейчик.
Ранее бывшая обладательница титула опубликовала в сторис своего Instagram постер предстоящего турнира UFC 248, на котором она изображена в противогазе.
Позже эта запись была удалена, а Вейли заявила следующее: «Подобные шутки четко характеризуют истинную сущность человека. Люди гибнут. Можешь говорить про меня, что угодно, но не шути о происходящем в Китае. Будь здорова до 7 марта. Скоро увидимся», – ответила китаянка.
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