Россиянин Евлоев узнал следующего соперника в UFC - Советский спорт
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30 января 2020 01:47ММАГичунцев Артур

Россиянин Евлоев узнал следующего соперника в UFC

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев выступит на турнире UFC 248, который состоится 7 марта и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Отмечается, что ему предстоит поединок против бразильца Дугласа Сильвы де Андраде.

Евлоев дебютировал в UFC весной 2019 года. За это время он провел два боя и одержал две победы. На счету 34-летнего Андраде – семь боев, четыре победы и три поражения.

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Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

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