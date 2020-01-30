Россиянин Евлоев узнал следующего соперника в UFC Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев выступит на турнире UFC 248, который состоится 7 марта и пройдет в Лас-Вегасе (США).

Отмечается, что ему предстоит поединок против бразильца Дугласа Сильвы де Андраде.

Евлоев дебютировал в UFC весной 2019 года. За это время он провел два боя и одержал две победы. На счету 34-летнего Андраде – семь боев, четыре победы и три поражения.