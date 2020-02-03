Нурмагомедов рассказал о своем состоянии перед боем против Фергюсона Встреча состоится 18 апреля и возглавит турнир в Бруклине (США).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его подготовка к ближайшему поединку проходит по намеченному графику.

Напомним, этой весной 31-летний уроженец Дагестана сразится с американцем Тони Фергюсоном, который не знает поражений с 2012 года. В его активе 12 боев и 12 побед.

У меня бой 18 апреля, очень хороший, серьёзный бой. Последние полтора месяца я стабильно тренируюсь утром и вечером. Я набрал довольно хорошую форму. Для той формы, которая должна быть за 70 дней до боя, я себя очень хорошо чувствую. Что будет после боя, никто не знает. Я пока об этом не думаю и не заморачиваюсь», – приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат».