Хабиб Нурмагомедов: Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке против американца Тони Фергюсона, который не знает поражений с 2012 года.
«Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном. Очень сложно. Я никогда не заморачивался на действиях соперников, что он будет делать и будет ли что-то конкретное делать.
Не думаю, что возникнет ситуация, при которой судьи могут остановить бой. У Фергюсона будет задача не из легких, потому что со мной пока никогда такого не было», – цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».
На данный момент 31-летний россиянин провел в UFC 12 боев и одержал 12 побед.
Добавим, что его бой против Фергюсона, который возглавляет рейтинг легкого веса, срывался четыре раза.
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