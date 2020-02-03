Хабиб Нурмагомедов: Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном - Советский спорт
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03 февраля 2020 21:01ММАГичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов: Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном

Встреча состоится 18 апреля и возглавит турнир в Бруклине (США).

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке против американца Тони Фергюсона, который не знает поражений с 2012 года.

«Невозможно предугадать, в каком русле пойдет бой с Фергюсоном. Очень сложно. Я никогда не заморачивался на действиях соперников, что он будет делать и будет ли что-то конкретное делать.

Не думаю, что возникнет ситуация, при которой судьи могут остановить бой. У Фергюсона будет задача не из легких, потому что со мной пока никогда такого не было», – цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

На данный момент 31-летний россиянин провел в UFC 12 боев и одержал 12 побед.

Добавим, что его бой против Фергюсона, который возглавляет рейтинг легкого веса, срывался четыре раза.

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