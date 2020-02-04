В Казахстане турнир по ММА обернулся массовой дракой с поножовщиной (видео) Все началось с того, что один тренер ударил ножом другого.

В столице Казахстана Нур-Султане турнир по смешанным единоборствам завершился массовой дракой с применением холодного оружия. Об этом сообщает телеграм-канал НЕХабар.

«Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой, – сказано в сообщении. – Спасибо Хабибу за сложившуюся традицию.

Действия на видео происходят в Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка. Информация в данный момент проверяется. Ждем официальных комментариев».