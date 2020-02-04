Джон Джонс: Хочу перейти в тяжелый вес. Уверен, что смогу победить Миочича 32-летний американец является лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовой категории.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс решил покинуть свой дивизион и попробовать себя в тяжелом весе, где титулом владеет его соотечественник Стипе Миочич.

«Да, я действительно думаю о переходе в тяжелый вес. Уверен, что смогу победить Миочича. Нет, мне не нужен разогревочный бой. Зачем? Я нахожусь в отличной форме.

Почему я так думаю? Я дважды победил Кормье, а он, как известно, одолел Миочича. Между нами велика разница в скорости, характере, интеллекте, а также других вещах», – цитирует Джонса ESPN MMA.

На данный момент Джон Джонс провел в UFC 18 боев. В его активе 16 побед, одно поражение и один бой, который был аннулирован из-за проваленного допинг-теста.

Добавим, что 8 февраля ему предстоит поединок против соотечественника Доменика Рейеса. Их встреча возглавит турнир в Хьюстоне (США).