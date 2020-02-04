Ковингтон хочет побить рэпера 50 cent за слова о бое с Усманом Он готов сделать это на боксерском ринге.

Топовый боец UFC, второй номер полусреднего веса Колби Ковингтон отреагировал на бурную реакцию после его поражения в бою против чемпиона лиги Камару Усмана.

Ранее американский рэпер 50 cent назвал Ковингтона расистом, а также заявил, что рад его травме. Спортсмен получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок, а музыкант позволил себе несколько оскорбительных высказываний.

«После боя с Усманом он нес про меня всякую чушь. Я готов подраться с ним по правилам бокса. При этом обещаю, что буду действовать только одной рукой. Готов поставить на свою победу один млн долларов, а вырученные деньги с нашего поединка, отправить военным», – цитирует Ковингтона MMAJunkie.