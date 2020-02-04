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Ковингтон хочет побить рэпера 50 cent за слова о бое с Усманом - Советский спорт
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04 февраля 2020 22:07ММАГичунцев Артур

Ковингтон хочет побить рэпера 50 cent за слова о бое с Усманом

Он готов сделать это на боксерском ринге.

Топовый боец UFC, второй номер полусреднего веса Колби Ковингтон отреагировал на бурную реакцию после его поражения в бою против чемпиона лиги Камару Усмана.

Ранее американский рэпер 50 cent назвал Ковингтона расистом, а также заявил, что рад его травме. Спортсмен получил перелом челюсти и выбыл на длительный срок, а музыкант позволил себе несколько оскорбительных высказываний.

«После боя с Усманом он нес про меня всякую чушь. Я готов подраться с ним по правилам бокса. При этом обещаю, что буду действовать только одной рукой. Готов поставить на свою победу один млн долларов, а вырученные деньги с нашего поединка, отправить военным», – цитирует Ковингтона MMAJunkie.

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