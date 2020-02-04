Волков – руководству UFC: Я готов к любому вызову! В крайнем поединке он одолел американца Грега Харди.

Российский боец UFC Александр Волков призвал руководство промоушена организовать ему следующий поединок.

«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошел мне на пользу! Очень основательно проработали ударную технику и специальную выносливость! Жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову!» – написал Волков в соцсети.

Добавим, что 31-летний уроженец Москвы провел в UFC 6 боев, одержал 5 побед и проиграл один поединок.