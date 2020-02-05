Журналист Кашин: Хабибу место в его селе, а не на мировой арене представлять Россию 31-летний уроженец Дагестана – единственный спортсмен из РФ, владеющий титулом в лучшей лиге мира.

Известный политический журналист Олег Кашин обрушился с критикой на чемпиона UFC в легком весе, бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.

«У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию.

Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он скорее такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками. Хочу, чтобы Россия по-прежнему была страной великой культуры, великой науки, великого настоящего спорта, а не полуживотного соревнования и драк без правил, когда кровь и мозги на полу валяются. Это не круто.

Я хочу это запретить. Владение такими единоборствами должно быть приравнено к оружию и соответствующим образом контролироваться. Давайте требовать запрета смешанных единоборств. Ну сколько можно?!» – сказал Кашин в эфире радио «Комсомольская правда».

За всю карьеру Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед. 18 апреля ему предстоит поединок против американца Тони Фергюсона, который не проигрывает с 2012 года. Их встреча возглавит турнир в Хьюстоне (США).