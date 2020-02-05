В команде Фергюсона опровергли слухи о травме бойца 36-летний американец готовится к поединку с Хабибом Нурмагомедовым.

Первый номер легкого веса UFC Тони Фергюсон продолжает подготовку к поединку с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что уроженец Калифорнии получил повреждение, а его участие в этой встрече находится под вопросом.

«Никаких значительных повреждений нет и не было. Тони тренируется в полную силу», – заявил представитель команды американца, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона возглавит турнир в Бруклине (США), который состоится 18 апреля.