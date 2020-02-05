Ковингтон – про Макгрегора: Он дерется только с карликами - Советский спорт
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05 февраля 2020 20:34ММАГичунцев Артур

Ковингтон – про Макгрегора: Он дерется только с карликами

18 января 31-летний ирландец за 40 секунд победил Дональда Серроне.

Топовый боец UFC Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе, раскритиковал ирландца Конора Макгрегора.

«Этот парень – настоящий жулик. Он дерется только с карликами. Он ни разу не встречался с настоящим бойцом полусреднего веса.

Макгрегор драться со мной не будет. Почему? Потому что знает, что у него нет шансов. В таких случаях он просто отказывается. Что касается моих планов, то я готов принять любой бой. Именно так ведут себя чемпионы», – цитирует американца The Score.

В крайнем поединке Ковингтон уступил чемпиону UFC Камару Усману. Сообщалось, что он получил перелом челюсти и пропустит длительный срок.

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