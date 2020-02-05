Джонс – о бое с Рейесом: Я уверен в себе. Он не сможет меня удивить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 февраля 2020 23:24ММАГичунцев Артур

Джонс – о бое с Рейесом: Я уверен в себе. Он не сможет меня удивить

Их поединок состоится 8 февраля и возглавит турнир в Хьюстоне (США).

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал комментарий перед боем против американца Доминика Рейеса.

«Спасибо Господу за все, что у меня есть. Я уверен в себе. Что касается Рейеса, то он не сможет меня удивить и станет одним из тех, кто попытался отобрать у меня титул», – цитирует Джонса MMA Fighting.

На сегодняшний день 32-летний Джонс одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году в бою против Мэтьью Хэмилла. Что касается Рейеса, то в активе 30-летнего американца 12 боев и 12 побед.

Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Анатолий Хованцев: С составом на чемпионат мира определимся после сбора в Арбере Владимир Драчев: Все ждут результата уже сейчас, но это не главное Дарья Домрачева: Риска заразиться коронавирусом от китайских биатлонистов нет
Семин не дал Тедеско выиграть трофей в Дохе «Спартак» и «Локомотив» на межсезонном турнире в Катаре выдали по одному впечатляющему тайму, но победителя выявили только в серии пенальти. На сей раз железнодорожникам повезло больше, чем в поединке с «Партизаном». 05.02.2020 20:30 Футбол Мощенко Захар
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Детский сад» на Шведских играх: стратегия или утопия? В четверг сборная России матчем с финнами в Хельсинки стартует на третьем этапе Евротура – Шведских играх. 05.02.2020 20:15 Хоккей Домрачев Владислав, Иванов Сергей
Еще по теме:
Денис Зернов – о Брагине: Рад, что поработаю с великим тренером Денис Зернов: Удивился вызову в сборную – только начал играть и не успел себя показать Юкка Ялонен: Это интересно, когда в составе команды немало молодежи
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Владимир Рыков: Самый быстрый – Клинтон, его даже Комличенко не догонит 32-летний защитник «Динамо» рассказал о том, как в команде приняли звездного новичка Николая Комличенко, и прокомментировал назначение спортивным директором бело-голубых Желько Бувача. 04.02.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Соболев не решит всех проблем Тедеско. «Спартак» сыграет с «Локо» Любая встреча «Спартака» и «Локо» – событие. Не станет исключением и их дерби в рамках Кубка «Париматч» Премьер. Объясняем, что на этот раз скрывается за громкой вывеской. 05.02.2020 10:00 Футбол Федоровский Александр
Новости
00:24 Футбол Фергюсон поблагодарил Роналду за вклад в успехи «Манчестер Юнайтед»
00:03 Баскетбол «Химки» проиграли в Тель-Авиве «Маккаби», потерпев в Евролиге третье поражение кряду
23:48 Футбол Абидаль останется спортивным директором «Барселоны»
23:37 Футбол Marca: Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» против «Севильи»
23:24 ММА Джонс – о бое с Рейесом: Я уверен в себе. Он не сможет меня удивить
23:16 Формула-1 Вольфф опроверг слухи о скором уходе «Мерседеса» из Формулы-1
23:12 Футбол Тимощук – о расширении РПЛ: Время покажет. Но есть чемпионаты и по 20 команд
22:57 Футбол «Лион» сыграл вничью с «Амьеном»
22:45 Баскетбол Пресс-служба РФБ опровергла информацию об исключении Мозгова из списка кандидатов в сборную России
22:43 Баскетбол Американские баскетболистки устроили драку «стенка на стенку» (видео)
22:31 Футбол РФС объявил о переносе заседания исполнительного комитета
22:26 Футбол «Байер» вышел в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Штутгарт»
22:17 Баскетбол «Зенит» уступил «Фенербахче» в матче Евролиги
22:12 Футбол Стуани называют приоритетной целью «Барселоны»
21:53 Баскетбол УНИКС обыграл «Ритас» в домашнем матче Еврокубка
21:50 Футбол Валерий Рейнгольд: Может, «Спартак» Кокорина возьмет, хоть один нормальный трансфер будет
21:32 Футбол Артем Ребров: Потихоньку у «Спартака» начинает получаться
21:23 Футзал В полуфинале Лиги чемпионов КПРФ сыграет с «Барселоной», а «Тюмень» – с «Эль-Посо»
21:15 Футбол Зидан – о конфликте Месси и Абидаля: Эта ситуация «Реалу» не поможет
21:06 Футбол ЦСКА во втором спарринге за день обыграл датский «Норшелланн»
Многопартийный бум: к выборам в Госдуму могут появиться около 40 новых партий
Удмуртия вновь берет кредиты на 5 млрд рублей
В Татарстане из-за ОРВИ на карантин закрыли 174 класса и ряд детсадов
Потепление до плюс 17 градусов ожидается на Ставрополье
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика