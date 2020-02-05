Джонс – о бое с Рейесом: Я уверен в себе. Он не сможет меня удивить Их поединок состоится 8 февраля и возглавит турнир в Хьюстоне (США).

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс дал комментарий перед боем против американца Доминика Рейеса.

«Спасибо Господу за все, что у меня есть. Я уверен в себе. Что касается Рейеса, то он не сможет меня удивить и станет одним из тех, кто попытался отобрать у меня титул», – цитирует Джонса MMA Fighting.

На сегодняшний день 32-летний Джонс одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Это случилось в 2009 году в бою против Мэтьью Хэмилла. Что касается Рейеса, то в активе 30-летнего американца 12 боев и 12 побед.