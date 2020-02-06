Джон Джонс: Хабиб - выдающийся спортсмен, но его победы добыты против неизвестных бойцов 9 февраля американцу предстоит провести очередную защиту титула.

Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс высказал свое мнение о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Если вы спросите экспертов ММА обо мне и Хабибе, я думаю, что многие могут сказать, что наша карьера сильно отличается. Я боролся со многими чемпионами мира, которых мне удалось победить. У Хабиба победы добыты против неизвестных бойцов. Я думаю, что Хабиб - выдающийся боец. Это великая фигура для этого вида спорта», - приводит слова спортсмена ESPN.

32-летний американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Нурмагомедов занимает вторую строчку.

Джонс, являющийся чемпионом UFC в полутяжелом весе, 9 февраля на турнире UFC 247 встретится с Домиником Рейесом. В активе американца 25 побед при одном поражении в поединках по правилам смешанных единоборств. Еще один бой признан несостоявшимся.

Рейес одержал 12 побед в 12 поединках.

18 апреля в Бруклине Нурмагомедов проведет свою третью защиту чемпионского пояса в легком дивизионе. Его соперником станет американец Тони Фергюсон.