Абдулманап Нурмагомедов: Для Хабиба Фергюсон никогда не был опасным соперником Тренер и отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов высказался о поединке между его сыном и американцем Тони Фергюсоном.

– Все, что мы говорим, мы делаем в октагоне. У меня нет сомнений, что в обмене ударами мы уроним Фергюсона. В рубке первым упадет Тони. Он слаб на голову. Если упадет, то сверху Хабиб будет гораздо более опасен. Для Хабиба Тони не был опасен никогда. Он просто хороший боец. А так, у Хабиба были и более опасные ребята в первом раунде. Я об этом говорил раньше и говорю сейчас. Фергюсон – боец, от которого можно ждать опасности в течение 25 минут. Опытный, выносливый, идет на серии из 12 побед. Но мы классом выше, – цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.ru.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится 18 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249. Отметим, что этот бой станет третьей защитой титула для россиянина. Ранее в статусе чемпиона он побеждал ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.