Емельяненко - Исмаилову: Тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук Поединок пройдет 3 апреля в Москве.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко призвал Магомеда Исмаилова не расслабляться перед их поединком 3 апреля.

«Я романтик! Выпил, подрался, в тюрьму! Вся жизнь на этом строится», - сказал спортсмен в видео, опубликованном на странице в Instagram.

«Мага, тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук », - добавил Емельяненко.

Поединок Емельяненко – Исмаилов пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира ACA 107.

Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.

38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.