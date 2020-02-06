Хабиб Нурмагомедов: Я не являюсь примером для подражания

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram написал о том, кто заслуживает быть примером для подражания:
«Я нашел, что самый большой минус в популярности – это когда люди думают или же называют тебя примером для подражания. Я таким не являюсь и никогда не хотел быть таким.
Я мусульманин, и как для верующего человека у нас в религии есть пример для подражания. Это посланник Аллаха — Мухаммад (да благословит его Аллах и да приветствует). Я считаю, что ни я, ни один боец и вообще ни одна знаменитость не заслуживают этого права – быть примером для подражания.
Я могу научить людей в сфере единоборств, но в жизненных ценностях мы все нуждаемся в наставлениях и в напоминаниях».
За свою профессиональной карьере в смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. 18 апреля Хабибу предстоит защита титула в бою против американца Тони Фергюсона.
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