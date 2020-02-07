«Саша, ты давай, романтично соберись, и завтра на пресс-конференцию», - Исмаилов ответил Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов записал пародийное видео в ответ на обращение Александра Емельяненко.
«Саша, так-то я тоже романтик, если что. Давай лучше романтично соберись и завтра на пресс-конференцию. А там мы порешаем все вопросы», - сказал Ибрагимов в ролике, опубликованном на странице в Instagram.
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По всей видимости завтра на пресс-конференции, встретятся два романтика))) Будет грандиозное, романтическое шоу😁🐍))) #магомедисмаилов
Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)
Напомним, вчера Емельяненко на своей странице в социальной сети выложил видео, обращенное к Исмаилову.
«Я романтик! Выпил, подрался, в тюрьму! Вся жизнь на этом строится. Мага, тренируйся, готовься, бить тебя буду с обеих рук», - сказал спортсмен.
Поединок Емельяненко – Исмаилов пройдет 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве в рамках турнира ACA 107.
Бой пройдет в тяжелом весе, хотя ранее 33-летний Исмаилов выступал в среднем весе. В 18 боях в ММА на его счету 15 побед, из них семь – нокаутом, при двух поражениях и одной ничьей.
38-летний Емельяненко выиграл 28 поединков из 36. У него также одна ничья и семь поражений.