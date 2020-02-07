Харитонов – о бое с Родригесом: Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым - Советский спорт
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07 февраля 2020 12:51ММАГичунцев Артур

Харитонов – о бое с Родригесом: Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым

На данный момент в его активе 29 побед и семь поражений.

Российский боец ММА Сергей Харитонов продолжает подготовку к поединку против бразильца Фернандо Родригеса. Перед боем, который состоится 23 февраля и пройдет в Белоруссии, он отметил сильные стороны соперника, а также выразил уверенность, что одержит победу.

«Для меня это достаточно серьезный соперник. Может быть, в рейтингах он не так высоко, но парень опасный. Он любит бить оверхендом. Такой непредсказуемый, выносливый. Будет непросто, но мы все сделаем для того, чтобы победить, однозначно. Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым. В Бразилию должен ехать смачно.

Бразильцы – сильные ребята. Я встречался со многими, были и поражения, и победы. Они не простые, волевые. Будет жарко и интересно. У нас будет противостояние Россия – Бразилия. Будет война. Будем биться как настоящие воины, пощады не будет», – цитируют Харитонова «Известия».

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