Комментатор UFC не уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона

Комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова с первым номером рейтинга Тони Фергюсоном.
«Фергюсон настоящий псих. Он просто жуткий боец. Это будет сумасшедший бой. Конечно, Хабиб может победить его, но я не могу сказать об этом со стопроцентной уверенностью. У Фергюсона есть все, чтобы одолеть Нурмагомедова. Посмотрим, время покажет», – приводит слова Рогана MMAJunkie.
Добавим, что оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев.
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