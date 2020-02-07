Комментатор UFC не уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона Их бой возглавит турнир в Бруклине (США).

Комментатор UFC Джо Роган высказался о поединке чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова с первым номером рейтинга Тони Фергюсоном.

«Фергюсон настоящий псих. Он просто жуткий боец. Это будет сумасшедший бой. Конечно, Хабиб может победить его, но я не могу сказать об этом со стопроцентной уверенностью. У Фергюсона есть все, чтобы одолеть Нурмагомедова. Посмотрим, время покажет», – приводит слова Рогана MMAJunkie.

Добавим, что оба бойца подходят к этому поединку с победной серией из 12 боев.