Исраэль Адесанья: Рейес может доставить проблем Джонсу Их встреча возглавит турнир в Хьюстоне (США), который состоится в воскресенье, 9 февраля.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка Джона Джонса и Доминика Рейеса.

«Честно говоря, я с большим уважением отношусь к Джонсу. Он владеет титулом и не проигрывает уже много лет. Однако, в поединке с Рейесом не все так просто.

Доминик лучше двигается и у него длиннее руки. Если он сумеет защититься от тейкдаунов, то повысит свои шансы на победу.Он действительно может доставить проблем», – цитирует нигерийца MMAJunkie.

32-летний Джонс владеет титулом в полутяжелом весе. В его активе 16 побед, одно поражение и один поединок, который был аннулирован из-за проваленного допинг-теста. Что касается Рейеса, то он провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед.