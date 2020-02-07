Исраэль Адесанья: Рейес может доставить проблем Джонсу - Советский спорт
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07 февраля 2020 14:56ММАГичунцев Артур

Исраэль Адесанья: Рейес может доставить проблем Джонсу

Их встреча возглавит турнир в Хьюстоне (США), который состоится в воскресенье, 9 февраля.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка Джона Джонса и Доминика Рейеса.

«Честно говоря, я с большим уважением отношусь к Джонсу. Он владеет титулом и не проигрывает уже много лет. Однако, в поединке с Рейесом не все так просто.

Доминик лучше двигается и у него длиннее руки. Если он сумеет защититься от тейкдаунов, то повысит свои шансы на победу.Он действительно может доставить проблем», – цитирует нигерийца MMAJunkie.

32-летний Джонс владеет титулом в полутяжелом весе. В его активе 16 побед, одно поражение и один поединок, который был аннулирован из-за проваленного допинг-теста. Что касается Рейеса, то он провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед.

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