Бывший боец UFC Смоляков: А. Емельяненко – мразь и насильник - Советский спорт
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08 февраля 2020 14:25ММАГичунцев Артур

Бывший боец UFC Смоляков: А. Емельяненко – мразь и насильник

4 апреля Емельяненко предстоит поединок против Магомеда Исмаилова, который состоится на турнире АСА 107 в Москве.

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков обрушился с критикой на соотечественника Александра Емельяненко. Он рассказал о конфликте с уроженцем Старого Оскола, а также отметил, что тот непозволительно ведет себя по отношению к женщинам.

«Он меня не мог обозвать, потому что его слова ничем не подкреплены. Ты, волосатый черт, Саша Емельяненко, если обосновать свои слова не можешь, то по всем понятиям ты таковым сам являешься. Ты насильник. И не одной женщины. Их было много, гнида. На тебя каждый день заявы падали, а спасало только то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы в Санкт-Петербурге. Ты изнасиловал огромное количество женщин. Он реально маньяк. Я тебя жду, мразь. Представьте, что каждую неделю на него ложилось одно заявление. И это продолжалось год. Представьте, скольких он изнасиловал. Олейник говорит, что там все в шоке были.

Не идеализируйте этого выродка. Эта мразь – насильник. Не понимаю, как люди с ним здороваются. Прошу Камила Гаджиева организовать нам встречу в клетке. Я уеду на 3-4 месяца на сборы, чтобы не отвлекаться ни на какие моменты, и хочу эту мразь проучить за всех тех женщин, которых он изнасиловал. Плевать, какой ты спортсмен. Ты мразь, которая может позариться на женщину. Она будет кричать и сопротивляться, а ты будешь в нее своим мясом тыкать, животное. Если никто из промоутеров не возьмется организовывать бой, то я тебе предлагаю взять по одному свидетелю, чтобы выехать за город и разобраться на том, что в руках имеется. Предлагаю либо пистолет, либо нож. Это принципиальный, а не спортивный интерес. Честно говоря, сегодня хочется ему нож в горло засунуть. Хотя не хочу беды на себя накликивать, а то ему кто-то нож в горло засунет, и скажут, что это я», – приводит слова Смолякова Sport24.ru.

Спорт должен учить достоинству, а не унижать его. Колонка Кушанашвили Природа людей энигматична, и я, наблюдая за иными «белковыми соединениями», не могу определиться: разбираться с ними или разобраться с ними раз и навсегда? 04.02.2020 22:00 Хоккей Кушанашвили Отар
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