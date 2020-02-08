Президент Fight Nights готов организовать бой Емельяненко – Смоляков

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном поединке Александра Емельяненко и Дмитрия Смолякова.
«А почему нет? Если оба этого захотят, то пожалуйста. Но пока ко мне никто не обращался. Но мы в неплохих отношениях как с одним, так и с другим, поэтому все возможно. Пускай дерутся!» – сказал Гаджиев, чьи слова приводит Sport24.ru.
4 апреля 38-летний Емельяненко сразится с россиянином Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107, который пройдет в Москве.
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