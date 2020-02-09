Льюис решением судей победил Латифи на UFC 247 - Советский спорт
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09 февраля 2020 06:54ММАНечаев Юрий

Льюис решением судей победил Латифи на UFC 247

Турнир проходит в Хьюстоне.

На турнире UFC 247 в Хьюстоне начались поединки основного карда.

В первом из них в октагон вышли тяжеловесы Деррик Льюис и Илир Латифи. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Льюису со счетом 29:28, 29:28, 29:28.

У 35-летнего американца 31 поединок, 23 победы (18 нокаутом). У 36-летнего Латифи 14 побед в 23 боях.

Напомним, в главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс и мексиканец Доминик Рейес.

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