Льюис решением судей победил Латифи на UFC 247

На турнире UFC 247 в Хьюстоне начались поединки основного карда.
В первом из них в октагон вышли тяжеловесы Деррик Льюис и Илир Латифи. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу Льюису со счетом 29:28, 29:28, 29:28.
У 35-летнего американца 31 поединок, 23 победы (18 нокаутом). У 36-летнего Латифи 14 побед в 23 боях.
Напомним, в главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс и мексиканец Доминик Рейес.
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