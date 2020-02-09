Шевченко нокаутировала Чукагян и защитила пояс UFC (видео) Турнир проходит в Хьюстоне.

Валентина Шевченко защитила пояс UFC в наилегчайшем весе.

На турнире UFC 247 в Хьюстоне 31-летняя представительница Киргизии в третьем раунде победила техническим нокаутом 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99 — Kyle Johnson (@VonPreux) February 9, 2020

Шевченко одержала 19-ю победу в поединках по правилам ММА при трех поражениях. Чукагян проиграла третий бой из 16.

Для спортсменки из Киргизии эта защита титула стала третьей. Ранее были повержены Джессика Ай и Лиз Кармуш. Шевченко удерживает пояс с декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик.

Напомним, в главном бою вечера встретятся чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс и мексиканец Доминик Рейес.