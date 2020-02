Шевченко нокаутировала Чукагян и защитила пояс UFC (видео)

Валентина Шевченко защитила пояс UFC в наилегчайшем весе.

На турнире UFC 247 в Хьюстоне 31-летняя представительница Киргизии в третьем раунде победила техническим нокаутом 31-летнюю американку Кэтлин Чукагян.

Valentina Shevchenko (19-3) is still your UFC women's flyweight queen, tyrannizing Katlyn Chookagian en route to a third-round TKO in her third title defense. Only Amanda Nunes can test her. #UFC247 pic.twitter.com/Sp0ihFgP99