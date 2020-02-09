Джонс - после победы над Рейесом: Я рад переписывать историю UFC В Хьюстоне завершился турнир UFC 247.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс после победы над Домиником Рейесом отдал должное своему сопернику.

«Доминик сегодня был просто невероятен. Доминик, ты дал мне классный бой. Я долго не мог его поймать. С учетом тейкдаунов и того, что я взял последние раунды, это дало мне победу. Я рад переписывать историю UFC. Реванш? Я поговорю со своей командой о том, что делать дальше», - сказал Джонс после боя.

Напомним, сегодня в главном бою UFC 247 американец взял верх единогласным решением судей. Теперь у него 14 побед в титульных поединках, что является рекордом для UFC.

32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.