Кормье - о бое Джонс - Рейес: Очень близкий бой, который мог завершиться в пользу каждого из бойцов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал свое мнение о поединке Джон Джонс - Доминик Рейес.
«Это не ограбление. Близкий бой, который мог закончиться победой любого бойца. К пятому раунду счет по раундам был 3:1 или 2:2. Думал, что Рейес победил 3:2, но бой получился очень близким и мог завершиться в пользу каждого из бойцов», - написал Кормье на своей странице в Twitter.
Напомним, сегодня в главном бою UFC 247 американец взял верх единогласным решением судей. Теперь у него 14 побед в титульных поединках, что является рекордом для UFC.
32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.
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