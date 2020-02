Кормье - о бое Джонс - Рейес: Очень близкий бой, который мог завершиться в пользу каждого из бойцов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказал свое мнение о поединке Джон Джонс - Доминик Рейес.

«Это не ограбление. Близкий бой, который мог закончиться победой любого бойца. К пятому раунду счет по раундам был 3:1 или 2:2. Думал, что Рейес победил 3:2, но бой получился очень близким и мог завершиться в пользу каждого из бойцов», - написал Кормье на своей странице в Twitter.

Not robbery. Close fight, could have gone either way. 3-1 or 2-2 going into 5th. I thought 3-2 Reyes but the fight was so close it could have gone either way.