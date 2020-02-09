Рейес - после поражения от Джонса: Мне кажется, я все-таки был круче

Боец смешанных единоборств Доминик Рейес считает, что больше заслуживал победу в поединке против Джона Джонса.
«Да, он чемпион, ему удалось провести несколько тейкдаунов, но мне кажется, что я все-таки был круче. Я продемонстрировал хороший бой с ним. Как только у него что-то получалось, я старался брать реванш и отвечать с лихвой. Хочу всем сказать спасибо. Это было невероятно», - сказал Рейес после боя.
Напомним, сегодня в главном бою UFC 247 Джонс взял верх единогласным решением судей. Теперь у него 14 побед в титульных поединках, что является рекордом для UFC.
32-летний Джонс одержал 26 побед в ММА при одном поражении. Еще один бой был признан несостоявшимся. Американец возглавляет рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
У 30-летнего Рейеса 12 побед и одно поражение.
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