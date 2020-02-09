Президент UFC не поддержал решение судей по итогам боя Джонса и Рейеса Встреча прошла в Хьюстоне.

Глава UFC Дана Уайт остался недоволен решением арбитров присудить победу чемпиону организации в полутяжелом весе Джону Джонсу в поединке с американцем Домиником Рейесом.

«Я могу связать это только с отсутствием опыта. Мы должны поработать с Атлетической комиссией штата Техас, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Судьи должны понимать, что они многое решают, и это касается не только боя Джонса с Рейесом. Подобное можно сказать о бойцах, выступающих предварительном карде. Эти ребята посвящают всю жизнь спорту, и мы не можем ставить их в такое положение. Да, это проблема, которую нужно решить», – приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.