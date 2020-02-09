Крылов – о победе Джонса над Рейесом: В UFC не хотят, чтобы Хабиб стал номером один в рейтинге P4P На данный момент 31-летний уроженец Дагестана занимают вторую строчку в этом списке.

Российский боец UFC Никита Крылов высказался об итогах поединка Джон Джонс – Доминик Рейес. Напомним, 32-летний американец победил соотечественника по решению судей и сохранил титул в полутяжелом весе.

«Думаю, это политическое решение. Они просто не хотят, чтобы Хабиб стал номером один в рейтинге P4P. Это причина, почему Джон по-прежнему чемпион. Шучу.

Думаю, это точно не было ограблением. Мне кажется, в решении есть справедливость, сейчас объясню. Согласно правилам, судьи заполняют карточки сразу после каждого раунда. То есть перед началом пятого в карточке каждого судьи должны стоять оценки за первые четыре раунда. Но, думаю, это не совсем хорошо.

Этот бой – повод для атлетических комиссий еще раз подумать над правилами, потому что финальные раунды должны оцениваться выше. Финальные раунды показывают, какой урон ты нанес/получил в стартовых раундах. Если ты бил человека 15 минут, а потом он бил тебя следующие 10 минут, значит, ты бил его как-то не очень хорошо.

После боя с Сантосом у меня брали интервью, и я говорил, что ключ к победе над Джонсом – это свой собственный темп. Так приятно даже в выходной день почувствовать, что ты на правильном пути», – написал Крылов в своем Instagram.