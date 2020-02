Комментатор UFC: Безумец тот, кто считает, что Джонс был лучше в четырех раундах из пяти

Комментатор UFC Джо Роган остался недоволен работой судей, отдав победу Джону Джонсу над Домиником Рейесом в титульном бою в полятежелом весе на турнире UFC 247 в Хьюстоне.

– Да это же тот самый парень , который дал Андре Юэллу победу в бою с Джонатаном Мартинесом, что просто нелепо. А вот еще один бой, итог которого не имеет смысла ни для одного из нас. Это меня злит. Мы говорили об этом много раз. Я не могу не спорить на этот счет, не хватает злости. Любой, кто считает, что Джон Джонс был лучше в четырех раундах из пяти, безумец. Этот человек безумен. Доминик Рейес провел невероятный бой сегодня, и проявить такое неуважение по отношению к его выступлению – это безумие! – сказал Роган.

Напомним, 32-летний Джонс и 30-летний Рейес провели все пять раундов. Судьи решили, что победил чемпион, хотя, многие эксперты, а также болельщики уверены, что Рейес выиграл три раунда и должен был забрать титул.

Joe Rogan on Judge Joe Solis' 49-46 for Jon Jones:

«Disrespect and Insane»#UFC247 pic.twitter.com/U4RMKQwaF5