Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором Первый поединок состоялся в октябре 2018 года.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора в ответном поединке.

«Послушайте, в любом поединке фаворитом является борец, потому что именно он диктует сценарий боя. Захочет – проведет его в стойке, захочет – переведет в партер. При этом, конечно, шансы у Конора есть, но я готов поставить деньги на победу Хабиба», – цитирует 32-летнего американца TMZ.

18 апреля чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном. Их встреча пройдет в Бруклине (США).

Ранее президент лиги Дана Уайт отметил, что Макгрегор может заменить Фергюсона, если тот получит очередную травму.