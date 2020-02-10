Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 февраля 2020 00:27ММАГичунцев Артур

Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором

Первый поединок состоялся в октябре 2018 года.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победит ирландца Конора Макгрегора в ответном поединке.

«Послушайте, в любом поединке фаворитом является борец, потому что именно он диктует сценарий боя. Захочет – проведет его в стойке, захочет – переведет в партер. При этом, конечно, шансы у Конора есть, но я готов поставить деньги на победу Хабиба», – цитирует 32-летнего американца TMZ.

18 апреля чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном. Их встреча пройдет в Бруклине (США).

Ранее президент лиги Дана Уайт отметил, что Макгрегор может заменить Фергюсона, если тот получит очередную травму.

В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Еще по теме:
Монфис выиграл турнир ATP в Монпелье, победив в финале Поспишила Даниил Медведев: В детстве меня вдохновлял Сафин Рафаэль Надаль: Для меня было бы лучше, если бы на Australian Open победил Тим
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи Гол новобранца помог красно-белым вырвать волевую победу у «Партизана» и второй год подряд выиграть зимний межсезонный турнир в Катаре. 08.02.2020 16:29 Футбол Мощенко Захар
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Антирекорд побили. Падаем дальше? У России нет медалей уже 26 гонок подряд Последняя гонка перед чемпионатом мира закончилась так же, как 25 предыдущих – сборная России осталась без наград. Три наши девушки в женском масс-старте финишировали дружной группой. На 19-м, 20-м и 21-м местах. 26.01.2020 19:45 Биатлон Мысин Николай
Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира  Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые.  25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
00:47 Футбол «Интер» вырвал победу у «Милана», уступая по ходу встречи в два мяча
00:27 ММА Джон Джонс: Готов поставить деньги на победу Хабиба в реванше с Конором
00:10 Баскетбол «Автодор» с новым тренером в матче против «Зеленой-Гуры» потерпел седьмое поражение кряду
23:42 Футбол Дженнаро Гаттузо: «Наполи» эмоционально неустойчив
23:37 Футбол «Интер» – «Милан». Ибрагимович забил гол и отдал голевой пас
23:20 Футбол В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке»
23:15 Футбол Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»
23:07 Хоккей «Детройт» обыграл «Бостон», худшая команда НХЛ одолела лидера регулярного чемпионата
22:59 Футбол Мостовой – об игре Смолова в матче с «Севильей»: Искал себя, но не смог этого сделать
22:44 Футбол Виктор Гончаренко: Пока трансферное окно открыто, все может быть
22:43 Футбол АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос»
22:30 Футбол «Сельта» обыграла «Севилью» и выбралась из зоны вылета, Смолов впервые вышел в стартовом составе
22:11 Футбол Виктор Гончаренко: Игра с «Зенитом» поможет ЦСКА трезво оценить свое состояние
22:09 Футбол «Интер» – «Милан». Составы команд
21:59 Футбол «Лацио» в гостях обыграл «Парму» и обошел «Интер» в турнирной таблице
21:56 Футбол «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг», прервав свою серию из шести побед
21:54 Футбол Бензема вышел на первое место по количеству голевых передач в истории «Реала»
21:31 Футбол Валерий Карпин: Нельзя взять целиком одну игру и говорить, что мы провели ее хорошо
21:14 Футбол Юрий Семин: Любая травма становится проблемой, состав ограничен
21:12 ММА Комментатор UFC: Рейес провел невероятный бой. Судьи проявили неуважение
Московские терапевты: «Никакой эпидемии коронавируса в России нет и близко!»
Трудности дороги-дублера, реформа в Горсовете, промзона «Авангард»
Топ-3 Тюмени: новое слово в жизни тюменцев – корнавирус
Снесли дом ради автостоянки: волгоградская семья два года без квартиры и живет в суде
«Лыжня России — 2020» в Нижнем Тагиле. Как это было
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика