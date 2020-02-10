Стали известны возможные соперники Волкова в рамках следующего боя UFC

Российский боец UFC Александр Волков может провести следующий поединок в организации против американцев Деррика Льюиса или Даниэля Кормье. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.
– Следующий бой планируется на конец марта – середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант – Кормье, – цитирует менеджера ТАСС.
Отметим, 6 октября 2018 года Льюис нокаутировал 31-летнего россиянина в рамках турнира UFC 229. В крайнем поединке Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации.
Всего в ММА на счету россиянина 31 победа (20 из которых – нокаутом) и семь поражений.
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Все голы выходных в АПЛ (видео) В трех матчах команды забили девять мячей. 10.02.2020 15:00 Футбол Липкин Антон Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав Почему Панарин заскучал на Бродвее? Пока Артемий Панарин по каким-то причинам вдруг заскучал в мировой столице шоу-бизнеса, честь отечественного хоккея в домашнем матче «Рейнджерс» с «Торонто» (5:3) мощно поддержали Павел Бучневич и Игорь Шестеркин. 06.02.2020 14:45 Хоккей Славин Виталий Ибра примерил шкуру Лидхольма Очередное миланское дерби разбилось на две части: до перерыва на поле царил суперветеран красно-черных Златан Ибрагимович, после - вся команда черно-синих, которые вместе со сверхволевой победой забрали себе лидерство в серии А. 10.02.2020 16:31 Футбол Безъязычный Алексей Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании Два диаметрально противоположных тайма в исполнении сильнейших клубов России. 09.02.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем