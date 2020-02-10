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Стали известны возможные соперники Волкова в рамках следующего боя UFC - Советский спорт
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10 февраля 2020 18:07ММАКорегин Владислав

Стали известны возможные соперники Волкова в рамках следующего боя UFC

31-летний уроженец Москвы провел в организации шесть боев, одержал пять побед и проиграл один поединок.

Российский боец UFC Александр Волков может провести следующий поединок в организации против американцев Деррика Льюиса или Даниэля Кормье. Об этом сообщил менеджер россиянина Иван Банников.

– Следующий бой планируется на конец марта – середину апреля. Мы запросили Льюиса. Еще один вариант – Кормье, – цитирует менеджера ТАСС.

Отметим, 6 октября 2018 года Льюис нокаутировал 31-летнего россиянина в рамках турнира UFC 229. В крайнем поединке Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации.

Всего в ММА на счету россиянина 31 победа (20 из которых – нокаутом) и семь поражений.

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