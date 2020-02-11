Емельяненко – о бое с Кадыровым: Он сейчас усиленно тренируется и готовится побить меня Их поединок может пройти по правилам бокса.

Российский боец ММА Александр Емельяненко высказался о возможном поединке против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Надо будет обсудить бой с Рамзаном Ахматовичем. Он меня вызвал, а я принял этот вызов. Думаю, он сейчас усиленно тренируется и готовится, чтобы побить Емельяненко. Как я оцениваю шансы в бою с Кадыровым? Наверное, точно так, как и ты», – сказал 38-летний боец в интервью пресс-службе АСА.

29 ноября Емельяненко нокаутировал российского стронгмена Михаила Кокляева. Их бой прошел по правилам бокса. Что касается Кадырова, то глава Чечни никогда не скрывал, что в свободное время занимается боксом, в беседе с журналистами пообещал нокаутировать Александра.