Источник: Нурмагомедову заблокировали все счета его ММА-клуба в Москве - Советский спорт
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11 февраля 2020 15:02ММАКорегин Владислав

Источник: Нурмагомедову заблокировали все счета его ММА-клуба в Москве

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал появившуюся информацию о том, что счета клуба его сына были заблокированы из-за долгов по налогам.

– Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю? – цитирует Нурмагомедова-старшего «360°».

Ранее сообщалась, что клуб Eagles MMA Moscow имеет долг в размере 9400 рублей, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации. Уточняется, что счета клуба заморожены, официальный сайт не функционирует, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов.

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