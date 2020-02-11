Источник: Нурмагомедову заблокировали все счета его ММА-клуба в Москве Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал появившуюся информацию о том, что счета клуба его сына были заблокированы из-за долгов по налогам.

– Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю? – цитирует Нурмагомедова-старшего «360°».

Ранее сообщалась, что клуб Eagles MMA Moscow имеет долг в размере 9400 рублей, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации. Уточняется, что счета клуба заморожены, официальный сайт не функционирует, а тренировочная секция у «Кунцевской» не принимает клиентов.