Sherdog поставил Нурмагомедова на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса Нурмагомедов обошел в рейтинге Джона Джонса.

Информационный портал Sherdog, посвященный смешанным боевым единоборствам, опубликовал новый рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Во главе списка оказался Хабиб Нурмагомедов. Российский чемпион UFС в легком весе потеснил с первого места обладателя чемпионского пояса в полутяжелом весе Джона Джонса. Американец в воскресенье 9 февраля провел успешную защиту титула в поединке против соотечественника Доминика Рейеса, победив единогласным решением судей.

Тройку лучших замкнул американец Генри Сехудо, удерживающий титул в легчайшем весе.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга бойцов IFC по версии Sherdog:

1. Хабиб Нурмагомедов (28-0);

2. Джон Джонс (26-1, 1NC);

3. Генри Сехудо (16-2);

4. Стипе Миочич (19-3);

5. Дэниэл Кормье (22-2, 1NC);

6. Исраэль Адесанья (18-0);

7. Камару Усман (16-1);

8. Деметриус Джонсон (30-3-1);

9. Тони Фергюсон (25-3);

10. Александр Волкановски (21-1).