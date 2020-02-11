Sherdog поставил Нурмагомедова на первое место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса

Информационный портал Sherdog, посвященный смешанным боевым единоборствам, опубликовал новый рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.
Во главе списка оказался Хабиб Нурмагомедов. Российский чемпион UFС в легком весе потеснил с первого места обладателя чемпионского пояса в полутяжелом весе Джона Джонса. Американец в воскресенье 9 февраля провел успешную защиту титула в поединке против соотечественника Доминика Рейеса, победив единогласным решением судей.
Тройку лучших замкнул американец Генри Сехудо, удерживающий титул в легчайшем весе.
Вот как выглядит первая десятка рейтинга бойцов IFC по версии Sherdog:
1. Хабиб Нурмагомедов (28-0);
2. Джон Джонс (26-1, 1NC);
3. Генри Сехудо (16-2);
4. Стипе Миочич (19-3);
5. Дэниэл Кормье (22-2, 1NC);
6. Исраэль Адесанья (18-0);
7. Камару Усман (16-1);
8. Деметриус Джонсон (30-3-1);
9. Тони Фергюсон (25-3);
10. Александр Волкановски (21-1).